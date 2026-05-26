Associação Comercial, Industrial e do Agronegócio de Ribas tem nova sede e a Diretoria foi empossada sábado (23)

A nova Diretoria da Associação Comercial, Industrial e do Agronegócio de Ribas do Rio Pardo-MS, foi empossada na manhã de sábado, dia 23 de maio, nas novas Instalações da sede da entidade, localizada a Rua Hamilton Fontoura, 1165, ao lado do Center Ribas.



Os próprios presidentes da Federação das Associações Comerciais de Mato Grosso do Sul (FAEMS), Alfredo Zamluti Jr.; e da Associação Comercial de Campo Grande, Omar Aukar, fizeram questão de estar pessoalmente para a cerimônia de posse. Antes de tudo, houve a bênção das novas instalações, com oração feita pelo membro da 1ª Igreja Batista de Ribas do Rio pardo, Alexandre Amorim.

Os novos diretores-Conselheiros são: Ricardo Scavassa, como Presidente; Agnelo Carneiro de Lima Filho, como Vice-Presidente; Hanri Lorenzoni de Oliveira, 1º Secretário; Antonino Angelo da Silva, 2º Secretário; Douglas Fernandes Tributino Pereira, 1º Tesoureiro; Wagner Roberto Silva, 2º Tesoureiro, estes da Diretoria Executiva.

No Conselho Fiscal da Entidade estão, como titulares, Samuel Bech de Oliveira, Maria Ednalva Lopes da Silva e Kátia Oliveira Carvalho Andrade. Os suplentes são, Lucimara da Costa Vilhalba, Eugênio Alcino da Costa e Linto Wilmar Ferreira.

No Conselho Deliberativo estão, como titulares, Fernanda Moraes Santos, Marco Antonio Costa e João Victor Silva. Como suplentes, Wilhian do Carmo de Oliveira, Cícero Vieira da Silva Neto e Diony Érick de Souza Da Silva, também advogado da entidade.

Entre as autoridades convidadas que se fizeram presentes a cerimônia, estão o prefeito de Ribas do Rio Pardo, Roberson Moureira; o vice-prefeito, Paulinho da Tabacaria; o vereador Heleriano de Souza; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Antonio dos Reis; e o técnico analista do Sebrae, Márcio Oashi.

A nova Diretoria foi formada depois da renúncia da ex-presidente, Mônica Soares Lopes.