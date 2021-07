Após cirurgia, Barba está em estado grave e precisa de doação de sangue

Waldeny Barboza, mais conhecido como Barba, do Rancho do Barba está em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), da Santa Casa de Campo Grande após uma cirurgia no coração. Barba precisa de doação de sangue. Ele é receptor universa, ou seja, pode receber de qualquer pessoa.

O médico Rotterdam Pereira Guimarães, sobrinho de Waldeny publicou o pedido em sua rede social. “Ele se encontra na UTI/UCO, o estado dele é GRAVEEEE! Ele precisa URGENTE de sangue. (Ele é RECEPTOR UNIVERSAL). Vamos ser solidários, e doar sangue. Aproveitando a oportunidade, vamos orar por ele, para que se recupere logo e fique bem!”, disse.