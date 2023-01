Alta nas exportações de carnes coloca MS no caminho para se tornar um Estado Multiproteína

Dados divulgados pela a Semadec (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), nesta terça-feira (24), apontam cenário positivo no mercado de exportação de carnes de Mato Grosso do Sul. Com uma alta de quase 30% nas exportações de carnes, o estado agora caminha para ser um Estado Multiproteína.

Em 2022, o Estado embarcou para o exterior US$ 1,1 bilhão e 201,2 mil toneladas de carne bovina, garantiu ganho de 29,52% na receita e aumento de 18,47% no volume quando comparado ao ano anterior, considerando o faturamento de US$ 849,9 milhões e o volume de 169,8 mil toneladas alcançados em 2021. Já o Brasil exportou US$ 11,8 bilhões e 1,99 milhão de toneladas de carne bovina, no ano de 2022 – alta de 48,18% na receita e aumento de 27,63% no volume quando comparados a 2021.

Diante desses números, Mato Grosso do Sul respondeu por 9,32% da receita brasileira com as exportações de carne bovina in natura e ocupou o 5° lugar no ranking nacional. No ano passado, a China ocupou o primeiro lugar de destino da carne bovina in natura sul-mato-grossense, com 35,93% da receita e o equivalente a 61,5 mil toneladas.

No comparativo com 2021 houve aumento de 148,11% no valor enviado à China. O Chile ocupa a segunda posição, com 12,93% do faturamento de Mato Grosso do Sul nas exportações de carne bovina e reduziu as compras em 7,94% em relação à receita de 2021. Os Estados Unidos estão na 3ª posição com aquisição de US$ 139,8 milhões. Egito e Filipinas aumentaram suas compras em 89,31% e 20,66%, respectivamente.

Suínos

Os dados sobre a exportação de carne suína também foram positivos no último ano, as exportações de carne suína in natura sul-mato-grossense em 2022 totalizaram US$ 37,9 milhões e 15,0 mil toneladas de carne suína, aumento de 20,38% na receita e queda de 10,27% no volume quando comparado a 2021. O Brasil faturou US$ 2,40 bilhões e embarcou 1,01 milhão de toneladas, esse resultado refletiu em retração de 2,73% na receita e queda de 0,14% no volume quando comparado ao ano de 2021.

Segundo Semadec, o principal destino da carne suína de MS é Hong Kong. O País respondeu por 26,66% da receita com as vendas externas de carne suína in natura do Estado com a compra de 4,50 mil toneladas. O segundo lugar no ranking, com 15,26%, foi ocupado pelos Emirados Árabes. Singapura, em terceiro lugar, com 14,91% da receita e 2,03 mil toneladas.

Conforme o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, este desempenho nas vendas externas de carnes de Mato Grosso do Sul se deve ao alto nível de eficiência e produção da cadeia de proteína animal no Estado. Para ele, a qualidade e eficiência da nossa produção de proteína animal é motivo de orgulho. “Além do fato de Mato Grosso do Sul ter abundância de matéria-prima para ração como soja e milho, temos implantado políticas de incentivos de resultados que trouxeram aumento na produção de animais prontos cada vez mais cedo para o abate, assim como suínos e aves com qualidade”, destacou.

Atualmente, Mato Grosso do Sul possui programas como o Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal e o Precoce MS na bovinocultura, o Leitão Vida na suinocultura e o Proaves na avicultura. E a suinocultura, segundo Verruck, atinge níveis de excelência com crescimento no volume de carne de qualidade, sustentabilidade e produção de biogás. “São atividades com selo de Carbono Neutro. Pilares importantes na nossa escalada de sustentabilidade”, falou.

O secretário ainda lembrou que os principais mercados compradores da carne de Mato Grosso do Sul reforçam a importância que a Rota Bioceânica tem para expansão do setor. Ele analisa que o caminho das exportações da carne sul-mato-grossense reforça a importância que a Rota Bioceânica terá na balança comercial do Estado, pois, com a rota destas exportações para o mercado asiático poderão ter redução de tempo de 14 dias. Gerando uma economia significativa.

