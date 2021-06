‘Serial Killer’ deixa rastro de crimes no Distrito Federal e foge para Goiás

As buscas por Lázaro Barbosa Sousa, 33 anos, suspeito de matar uma família em Ceilândia Norte e aterrorizar moradores, no DF e Entorno, entraram na madrugada desta segunda-feira (14). Já são seis dias de fuga, após Lázaro quase ser preso na rodovia BR-070, próximo à cidade de Edilândia (GO), a 82 km de Brasília.

Na tarde deste domingo (13), o foragido furtou um carro em uma chácara de Cocalzinho (GO) e abandonou o veículo, um Corsa vermelho, após avistar um ponto de bloqueio montado pela polícia. Por volta das 18h30, o veículo foi abandonado por Lazáro na rodovia, a cerca de 30km de distância da chácara do rapaz. No interior do automóvel, foi encontrado um carregador de munições. Policiais iniciaram uma intensa busca pela mata, usaram cães farejadores, drones e helicópteros.