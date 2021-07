Secretária de Educação de MS participa da LIVE O Estado Play

A secretária de Educação de Mato Grosso do Sul e Vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), Prof Maria Cecilia Motta conversa com a editora-chefe da versão online do O Estado MS, Keliana Fernandes. Nesta segunda (5), a volta às aulas será um dos temas debatidos por elas.

Maria Cecilia é membro da Cátedra de Educação Básica da USP, Mestre em Educação com várias especializações e graduada em Pedagogia e Ciências Biológicas. Ela presidiu o Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) entre 2018-2020, foi secretária municipal de Educação de Campo Grande (2005-2012), Presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) de Mato Grosso do Sul e Vice-presidente da Undime Nacional. Cecilia também integrou o Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul (2009-2012), presidiu a Organização Mundial para Educação Pré-Escolar no Mato Grosso do Sul (OMEP/MS) (1997- 2004) e a OMEP Brasil (2001-2007).

Entre os assuntos que serão tema, estão as consequências que a pandemia trouxe e continua trazendo para educação. Há pontos positivos? O que a educação conquistou neste período? Maria Cecilia é uma das responsáveis pela criação da Fundação de Apoio e Desenvolvimento À Educação de Mato Grosso do Sul (FADEB/MS).