Secou a fonte: maconha que abasteceria Campo Grande para na Polícia Civil

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, investigou uma denúncia anônima na quinta-feira (29) que resultou na prisão de um homem, de Ponta Porã, com 65 pacotes de maconha que estava sendo levada para Campo Grande e fomentaria o tráfico urbano.

Segundo informações, os agentes da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) apreenderam a droga que estavam divididas em 55 pacotes de maconha em bucha (skunk) e 10 tabletes de maconha prensada (64g).

O autor já possui antecedentes por violência doméstica e será apresentado em audiência de custódia. A apreensão ocorreu durante trabalho de investigação oriundo da Operação Ômega, que visa combater o tráfico doméstico, que tanto incrementa criminalidade.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)