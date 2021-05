Sebrae e Ministério da Agricultura se unem pela recuperação do Pantanal

Após queimadas no Bioma em 2020, programa “Pró-Pantanal” visa reestabelecimento econômico de municípios e empreendedores do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

O Sebrae e o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) anunciaram durante a semana o Pró-Pantanal, programa de recuperação econômica do bioma pantanal por meio de ações de apoio às micro e pequenas empresas no território. A iniciativa, formatada pelo Sebrae nos estados de Mato Grosso e e Mato Grosso do Sul, foi apresentada durante reunião realizada em Brasília com a presença da diretoria do Sebrae e da ministra Tereza Cristina. A proposta visa reduzir o impacto das queimadas na economia local por meio da dinamização das atividades econômicas e do estímulo a novos negócios nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A ministra Tereza Cristina falou sobre a importância do projeto e os esforços do ministério para reunir investimentos para a iniciativa. “Temos que fazer o Pantanal desenvolver todo o seu potencial de biodiversidade. Estou muito preocupada com o momento da seca, está passando da hora de nos aprofundarmos no Pantanal. E nas atividades que podem ser desenvolvidas lá”, destacou a ministra. “Estamos juntos para ajudar a agropecuária brasileira e para ajudar o Brasil”, completou Tereza.

Sobre o Projeto Bioma Pantanal

Para desenvolver o empreendedorismo do futuro do Bioma Pantanal, o programa vai identificar oportunidades inovadoras e de acesso aos mercados nacional e internacional, atuando em redes de transformação do ambiente de negócios e do território por meio da cooperação e fortalecimento da governança nas comunidades e Instituições que atuam no Bioma Pantanal.

O objetivo final é elevar a competitividade e produtividade dos pequenos negócios do turismo, agronegócios e economia criativa com base na inovação e tecnologia. O também contempla o apoio à prevenção e combate a incêndios florestais, atuando em consonância aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Entre as acões práticas previstas, estão a integração de ações entre o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em prol da recuperação, regeneração e fortalecimento da governança do bioma Pantanal; ações integradas entre Brasil, Bolívia e Paraguai; governança local estabelecida comprometida e criação de novos núcleos de lideranças.