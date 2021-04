“Se Jesus vivesse hoje, Ele estaria no show do Pablo Vittar”, afirma pastora

“Se Jesus vivesse hoje, Ele estaria no show do Pablo Vittar”. Esta é a fala do ator Paulo Gustavo repetida pela pastora Michella Dutra que confirmou a frase, ao vivo na live do Jornal O Estado MS online sobre o tema “COVID, Punição Divina ou consequência humana?” Mediado pela jornalista Keliana Fernandes, responsável pela TV e site da mídia, a polêmica da descontextualização da frase do ator Paulo Gustavo, intubado por consequência da doença que deixou o mundo em pandemia, foi o assunto desta sexta-feira (23). Assista abaixo a parte da fala que a pastora comenta e concorda com Paulo Gustavo.

Presente no debate também o ator e diretor Expedito Monteblanco. O ator e a pastora concordaram com a frase interpretada por Paulo Gustavo em um filme brasileiro e repudiaram a postura de um outro pastor que afirmou que o ator global deveria ser levado pela morte, pois sua situação grave era devido a basflêmia contra Deus. A conversa girou em torno do Deus de Amor e que, como dito na bíblia, veio pelos excluídos, pela minoria e não para castigar nem para punir. A punição é consequência das próprias atitudes dentro do livre-arbítrio. A busca dos culpados pela fala de alguém traz um Deus diferente da Sua palavra na bíblia.

A ação do Homem tem reação e ele é responsável pelo que acontece com ele. Deus é Amor e não amaldiçoa. Michella cita o quase apedrejamento da mulher adúltera. “Quem nunca errou pode atirar a primeira pedra”. Assista a live completa clicando aqui.