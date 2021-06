Se depender da SES, doses da Janssen serão distribuídas para municípios

As 19.050 doses da Janssen que serão enviadas pelo Ministério da Saúde para Mato Grosso do Sul, nesta quinta- -feira (24), ainda não têm destino certo. É que a SES (Secretaria de Estado de Saúde) aguarda pela decisão da CIB (Comissão Intergestores Bipartite) para definir se a remessa será distribuída para todos os municípios e quais os públicos beneficiados. O titular da pasta, Geraldo Resende, já solicitou ao governo federal 5% da reserva técnica do lote de 3 milhões de doses destinado ao Brasil para vacinar 100% dos 13 municípios de fronteira.

Se o pedido for atendido, as cidades que serão contempladas são: Antônio João, Ara Moreira, Bela Vista, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Japorã, Ladário, Mundo Novo, Paranhos, Porto Murtinho, Ponta Porã e Sete Quedas. Os municípios participarão de um estudo, mas os detalhes ainda não foram divulgados.

Segundo Resende, foi solicitado cerca de 150 mil doses da reserva técnica, mas a SES ainda não teve retorno. “Isso ainda não foi respondido, nós não temos a resposta oficial do Ministério da Saúde”, disse. De acordo com o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, para imunizar todos os moradores do município serão necessárias 6 milhões de doses da Janssen.

“Há poucos dias estive em Brasília, na Confederação Nacional dos Prefeitos e participei de uma videoconferência com os prefeitos de fronteira. Nós fizemos essa solicitação de que eles [Ministério da Saúde] disponibilizassem a vacina para fronteira. Agora está dependo de uma confirmação, se aprovado o pedido, nós vamos vacinar 100% da nossa população”, comemorou.

A disputa pela vacina da Janssen é acirrada, porque o imunizante não necessita de uma dose de reforço como a AstraZeneza, Pfizer e CoronaVac. O Brasil fez um acordo com o laboratório que produz a vacina para o envio de 38 milhões de doses. Inicialmente, nesta semana, o País receberia 3 milhões de doses e Mato Grosso do Sul teria o direito de receber 38.400, mas houve atrasos e só chegou 1,5 milhões. Por conta disso, neste primeiro momento, o estado ficou com 19.050 doses.

Mais imunizantes

Além das 19.050 unidades da Janssen, Mato Grosso do Sul aguarda 48,6 mil da Coronavac e 37.440 da Pfizer que estão previstas para chegarem hoje (24). No total, só esta semana o estado espera 105 mil doses de vacinas contra a COVID-19. A recomendação é para que apenas a vacina brasileira atenda à segunda aplicação.

“Assim que chegar vamos distribuir rapidamente aos municípios para quem puder fazer à noite, no sábado e no domingo. Município que não aplicar vacina, tendo em estoque, não fará jus a resolução de incentivo às equipes de plantão”, disse o secretário de estado da Saúde.

Texto: Mariana Ostemberg e Clayton Neves