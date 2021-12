“Presente de Natal”: MS ganha 10 mil doses de vacina contra a COVID-19 nesta semana

Mato Grosso do Sul receberá uma nova remessa com 10 mil doses de vacina contra a COVID-19 a serem distribuídas aos municípios estaduais. É o que informou o Ministério da Saúde no dia de hoje (22), elencando que 8,2 mil doses são de Astrazeneca (voltadas à vacinação de segunda dose) e outras 891 de Janssen (para indígenas adultos que tomaram a “dose única”).

Proveniente de um lote nacional com quatro milhões de doses, a pasta federal de Saúde relatou ainda que – em reserva técnica – são 800 de Astrazeneca e 109 de Janssen. A SES (Secretaria Estadual de Saúde) não delimitou os grupos prioritários no Estado e também não informou os quantitativos que serão encaminhados às cidades.

Em nota, o Ministério da Saúde disse que levou em consideração a população acima de 18 anos que ainda não foi vacinada. “Com a medida, o objetivo é tornar a campanha de vacinação equânime em todo o país”.