Pneumo 20: SES prevê receber nesta semana nova vacina que amplia proteção contra pneumonia

A nova VPC20 (vacina pneumocócica conjugada 20-valente), incorporada recentemente ao Sistema Único de Saúde, ainda não foi recebida por Mato Grosso do Sul. Segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde), a previsão do Ministério da Saúde é que as primeiras doses sejam enviadas ao Estado ainda nesta semana.

Assim que o imunizante chegar à Rede de Frio Estadual, a SES fará a distribuição aos municípios de forma proporcional à quantidade recebida e conforme a população-alvo definida pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações). O quantitativo destinado a cada cidade será definido após a entrega do lote, seguindo critérios técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

A incorporação da VPC20 é considerada um avanço na estratégia de vacinação do SUS, pois amplia a proteção contra doenças causadas pelo pneumococo, bactéria responsável por infecções como pneumonia, meningite e otite. A expectativa é de que a nova vacina contribua para reduzir casos graves, internações e mortes, especialmente entre crianças.

Para orientar a aplicação da nova estratégia, a SES informou que promoverá capacitações presenciais e por webconferência com os municípios. As orientações abordarão o público-alvo, o esquema vacinal e os procedimentos necessários para a transição entre os imunizantes.

Aplicação mista

Durante o período de adaptação, Mato Grosso do Sul adotará um modelo misto de vacinação. Como o Estado ainda possui estoque da VPC10 )vacina pneumocócica conjugada 10-valente), as doses disponíveis continuarão sendo utilizadas até o fim do estoque, conforme orientação do Ministério da Saúde.Nesse período de transição, o esquema vacinal será composto pela primeira dose com a VPC20, a segunda dose com a VPC10 e a dose de reforço novamente com a VPC20.

A Secretaria de Estado de Saúde reforçou que todas as orientações definitivas sobre o calendário infantil e a utilização da nova vacina serão repassadas aos municípios após a conclusão e divulgação dos protocolos operacionais pelo Ministério da Saúde.

Por Michelly Perez