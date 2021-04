Saúde vai emitir mensagem de alerta para população não perder vacina

A Secretaria de Estado de Saúde Pública SESAU, divulgou nesta quinta-feira (15), que enviará uma mensagem via WhatsApp com informações durante o processo de vacinação contra a Covid-19 em Campo Grande, para que a população não perca a data, horário e local da imunização.

As mensagens serão enviadas pelo número 67 98474-7303, exclusivo para este tipo de serviço e deve informar ainda os dados da segunda dose.

Segundo o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, o sistema deve ser utilizado de maneira estratégia diante da necessidade de reportar à população informações específicas e direcionadas. O envio das mensagens será feito de maneira esporádica.

“Desta forma, nós podemos enviar uma mensagem personalizada com todas as informações necessárias para aquele determinado público, como calendário, horário que ele pode se vacinar, entre outros critérios. É um canal a mais para que as pessoas possam ser informadas”, disse.

O mecanismo de envio de mensagens em massa foi utilizado pela primeira vez na convocação de profissionais de forças de segurança e salvamento e, recentemente, no chamamento de antecipação da aplicação da segunda dose.

O cadastro é feito pelo site: vacina.campogrande.ms.gov.br. A orientação é para que as pessoas preencham corretamente as informações para que seja possível o contato.

A Prefeitura aguarda o recebimento de novas doses para retomar a vacinação da Covid-19 para a população. Um novo calendário será estabelecido com base na quantidade de doses disponíveis.

Tira dúvidas

A Prefeitura também disponibilizou um número de WhatsApp para a população tirar dúvidas sobre o calendário e os locais de vacinação contra a Covid-19. O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, de 8h às 11h e de 13h às 17h, através do número (67) 98432-7588.

Assim que o cidadão enviar uma mensagem pelo aplicativo, ele receberá algumas orientações antes de prosseguir para o atendimento, caso as dúvidas não tenham sido sanadas. É importante se atentar a todas as informações disponibilizadas.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) esclarece que o canal é exclusivo para esclarecimentos sobre a vacinação da Covid-19. Caso a dúvida não esteja relacionada ao tema, a orientação é para que o usuário entre em contato com a Ouvidoria através do número (67) 3314-9955, que funciona de segunda a sexta-feira das 07h às 23h e aos sábados e domingos de 06h às 00h.

Outras informações sobre a vacinação em Campo Grande estão disponíveis no hotsite: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg