Sargento da Polícia Militar é morta a tiros por colega de farda

Uma sargento da Polícia Militar, de 44 anos, foi morta a tiros pelo colega de farda, na manhã desta quinta-feira (10), o crime aconteceu dentro do prédio da 10ª Companhia Interativa Comunitária, em Manaus. O autor dos disparos também é sargento e foi preso.

Segundo informações do Portal G1, parceiros dos oficiais informaram que os dois estavam em serviço interno, quando o autor do crime atirou três vezes contra a vítima. Ela foi atingida por dois disparos no peito, segundo peritos do IML (Instituto Médico Legal).

Ainda de acordo o site, a sargento foi socorrida e encaminhada para o SPA (Serviço de Pronto Atendimento), mas a mesma não resistiu aos ferimentos e morreu. O Comando Geral da Polícia Militar se pronunciou através de nota e confirmaram a morte da vítima.

Segundo a nota divulgada pela corporação, o policial militar que atirou contra a mulher foi afastado das funções e responderá um procedimento administrativo instaurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina. O militar será apresentado ainda nesta quinta-feira à Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros.

o caso está sendo atendido pela equipe de Serviço Social da Polícia Militar.

Foto: Patrick Marques/G1