São Paulo empata com Cuiabá e segue sem vencer no Brasileirão

O São Paulo ainda não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro. O time comandado por Hernán Crespo acertou a trave duas vezes hoje (23), no Morumbi, mas ficou no empate por 2 a 2 com o Cuiabá, que também segue sem vitórias na competição.

Os gols do time paulista foram marcados por Benítez e Gabriel Sara. Já o Cuiabá foi as redes com Rafael Gava e Elton. O resultado mantém o time paulista na zona de rebaixamento após seis jogos. Com apenas três pontos, a equipe pode terminar a rodada na última colocação, caso Grêmio e América-MG vençam seus jogos. Com a mesma pontuação que o São Paulo, mas com quatro gols a menos sofridos, o Cuiabá está provisoriamente na 16ª colocação.

O São Paulo volta a campo no domingo (27), em Fortaleza, quando enfrentará o Ceará às 20h30 (de Brasília). O Cuiabá também jogará fora de casa no mesmo dia e horário do time paulista. O adversário dos mato-grossenses será o Sport. Acesse também: Jogador do Corinthians admite racismo

(Com informações UOL Esportes)