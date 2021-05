São Paulo e Palmeiras decidem o título do Paulistão no Morumbi

Após empatarem sem gols no Allianz Parque na última quinta-feira (20), São Paulo e Palmeiras se reencontram neste domingo (23) no Morumbi valendo o título do Campeonato Paulista de 2021. Ninguém está em vantagem: em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis. O jogo está marcado para às 16h (horário de Brasília).

Se levantar a taça, o Verdão chega ao bicampeonato estadual, algo que não conquista desde a sequência 1993/1994. A equipe alviverde busca o 24° título paulista na história. O Tricolor quer voltar a ser campeão após nove temporadas (em 2012, venceu a Copa Sul-Americana), além de sair de uma fila de 16 anos sem o caneco local, que ergueu 21 vezes até hoje.

A final encerra uma maratona que se estende aos dois times desde 11 de abril, quando o futebol foi liberado no estado de São Paulo após três semanas de restrição, devido ao aumento de casos e internações pelo novo coronavírus (covid-19). De lá para cá, o São Paulo esteve em campo 16 vezes. Em média, um jogo a cada dois dias e meio. O acúmulo de jogadores contundidos é um reflexo. Os atacantes Luciano e Eder, o meia Martín Benítez e o lateral Daniel Alves são dúvidas para domingo. Benítez e Dani foram à campo no empate de quinta-feira, mas se machucaram na primeira etapa e tiveram que ser substituídos.