São Paulo e Ferroviária duelam por vaga na semifinal do Paulistão

Há 16 anos Tricolor não levanta a taça; rival busca título inédito

O São Paulo decidiu mudar. Depois de priorizar a Copa Libertadores nas três primeiras rodadas e dar oportunidade a jogadores pouco utilizados no Campeonato Paulista, o Tricolor inverteu a lógica recente. No empate em 1 a 1 com o Rentistas, do Uruguai, fora de casa na noite de ontem (12), o técnico Hernán Crespo entrou com reservas e deixou os titulares no Brasil para o confronto contra a Ferroviária, nesta sexta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbi, pelas quartas de final do Estadual.

Mesmo seguindo na liderança do Grupo E da Libertadores, com oito pontos, Crespo foi questionado sobre a decisão, inclusive se teria alguma influência da diretoria. O técnico respondeu de forma direta.

“O São Paulo entrou com um time que merece respeito, com profissionais que merecem respeito, que ganharam e conquistaram, em cada treino, a possibilidade de jogar uma partida de Libertadores e para mim é suficiente. A situação é muito clara no São Paulo: a diretoria se dedica a escolher o treinador, o treinador de escolher os jogadores e os jogadores de jogar”.

Quem também rechaçou a possibilidade de o São Paulo priorizar o Campeonato Paulista foi Bruno Alves. Em entrevista coletiva após o jogo com o Rentistas, o zagueiro foi perguntado se o Estadual, neste momento, é mais importante que a Libertadores.

“Não. A gente pensa jogo a jogo, hoje a gente veio aqui no Uruguai para voltar classificado, para buscar a vitória. Lutamos até o fim. Conseguimos um empate que nos trouxe a liderança. Agora, com o jogo acabado, a gente volta com todas as energias e pensamentos para a decisão que a gente tem sexta-feira”.

O Tricolor não conquista um título estadual há 16 anos. A última vez que levantou uma taça foi em 2012, pela Copa Sul-Americana. São Paulo e Ferroviária estavam no Grupo B da primeira fase do Campeonato Paulista e não se enfrentaram. Se passar pelas quartas de final, o time de Hernán Crespo vai enfrentar o Mirassol, que eliminou o Guarani nos pênaltis, após 0 a 0 no tempo normal.

(Agência Brasil)