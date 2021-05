São Paulo é campeão do Paulistão 2021 e põe fim ao jejum de títulos

O São Paulo venceu o Palmeiras no Estádio do Morumbi por 2 a 0, neste domingo (23), e conquistou o título do Campeonato Paulista, depois de 16 anos. O Tricolor não vencia o Estadual desde 2005 e o último troféu do clube havia sido conquistado em 2012, com a Copa Sul-americana.

Pouco antes de disputar a final do Campeonato Paulista (às 16h), o São Paulo fechou a contratação do meia-atacante argentino Emiliano Rigoni. O atleta defendia o Elche, da Espanha, e chega para defender o Tricolor por três anos, podendo estender o acordo por um ano em caso de renovação.

(Com informações TERRA)