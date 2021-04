Santos negocia liberação de Soteldo para o Toronto FC, do Canadá

O Santos recebeu há dois dias uma proposta de US$ 6 milhões (cerca de R$ 33 milhões) do Toronto FC, do Canadá, por 75% do meia-atacante Soteldo. A informação foi publicada inicialmente pela Tribuna, de Santos. A venda do jogador encerra o transferban da Fifa, que impede o Santos de registrar jogadores desde outubro do ano passado.

A diretoria do Peixe vê com bons olhos a negociação e aguarda um acordo com o Huachipato para conseguir concluir a transferência. O clube chileno é dono de 50% dos direitos econômicos do jogador e cobra o Santos na Fifa pelo não pagamento dos outros 50%, comprados pelo Peixe em 2019.

O Santos tenta um acordo com o Huachipato desde o início da gestão de Andres Rueda, mas tinha dificuldade de conversar com o clube chileno. Os dirigentes estavam irritados com a postura do Peixe durante a gestão de José Carlos Peres. ”Está demorando mais do que a gente gostaria” afirmou o presidente Andres Rueda, em entrevista coletiva na semana passada.

Com a chegada da proposta do Toronto FC, as conversas entre Santos e Huachipato melhoraram e os dois clubes negociam desde terça-feira em cima dos valores oferecidos pelo clube Canadense. Santos, Toronto e Huachipato precisam chegar a um acordo sobre os valores e modo de repasse para que a negociação seja concretizada. A dívida do Santos com Soteldo hoje está na casa dos US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 24,7). Veja também: Brasil tem 1ª morte por reinfecção de variantes da Covid-19 confirmada

(Com informações Lance! com Diário do Peixe)