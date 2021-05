Dos 20 clubes da elite nacional, os que vão disputar a partir do final de maio a Série A do Brasileiro, apenas o Santos não tem mais como lutar pelo título estadual deste ano. Sua eliminação se deu na rodada do Paulista dessa quinta (6), na qual perdeu para o Palmeiras por 3 a 2, no Allianz Parque, resultado que o deixou sob ameaça de rebaixamento.

No campeonato paulista, Corinthians, São Paulo e Bragantino já asseguraram vaga nas quartas de final e o Palmeiras vai tentar o mesmo em jogo com a Ponte Preta, no domingo (9). Precisa vencer a “Macaca” em Campinas e torcer para o Novorizontino não ganhar o Corinthians na Neo Química Arena, em Itaquera. (Com informações da revista VEJA)