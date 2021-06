Santa Casa reforça a importância do teste do pezinho em recém-nascidos

No mês dedicado a campanha Junho Lilás, a Santa Casa de Campo Grande reforça a importância da realização do teste do pezinho, exame que é realizado no recém-nascido ainda na maternidade. Através do teste é possível o diagnóstico precoce de seis importantes doenças, uma lei federal publicada em Diário Oficial, promete ampliar a lista para 50.

O exame é feito por coleta do sangue do pé do bebê e consegue apontar doenças genéticas e metabólicas que, se não tratadas adequadamente, podem trazer danos irrecuperáveis para a vida do bebê.

De acordo com dados do IPED/APAE (Instituto de Pesquisas, Ensino e Diagnósticos) de Campo Grande, habilitado pelo Ministério da Saúde como serviço de referência em Triagem Neonatal no Estado, apontam uma ligeira melhora de 3,5% na taxa de cobertura de janeiro a abril de 2021, se comparado com 2020. Porém, o índice está bem abaixo do recomendado, cuja o ideal é que seja de 100%.

“Sempre que falamos no Teste do Pezinho estamos nos referindo à prevenção e proteção da vida dos recém-nascidos, para que cresçam e se desenvolvam com saúde”, ressalta o ginecologista e obstetra da Santa Casa de Campo Grande, Dr. William Leite Lemos.

De acordo com a Lei, em meados do ano que vem acontecerá a primeira etapa da ampliação com a entrada do diagnóstico de toxoplasmose congênita, doença infecciosa que pode provocar complicações em vários órgãos da criança. Na sequência, serão acrescentadas outras doenças relacionadas a erros metabólicos e, no prazo de quatro anos, deverão ser incorporadas todas as 50 previstas na Lei.

A Santa Casa de Campo Grande seguirá as orientações do Ministério da Saúde para esta importante tarefa, aguardando ainda as recomendações quanto ao desdobramento de exames confirmatórios e indicações para tratamentos de muitas das doenças que serão incluídas no teste, pois quando se positiva algum caso é preciso que a rede SUS dê o apoio necessário e monitore o caso.

“Lembramos que o Teste do Pezinho é obrigatório em todo território e a sempre orientamos sobre a importância do exame em todos os serviços de atenção à mulher e à gestante. É preciso reforçar a importância para os seus bebês e também sobre as consequências quando não for realizado após às 48 horas e o 5º dia de vida do recém-nascido”, afirmou o médico.

Com informações da assessoria da Santa Casa de Campo Grande