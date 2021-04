Hospital Santa Casa de Campo Grande pode fechar por falta de kit intubação, diz Nelsinho Trad

A preocupação dos senadores com a crise financeira nas santas casas e hospitais filantrópicos, especialmente no período de enfrentamento da pandemia de coronavírus, levou a Comissão Temporária da Covid-19 do Congresso a discutir o assunto nesta quinta-feira (15).

Dentro da equipe do senado, Nelsinho Trad (PSD-MS) mencionou as dificuldades da Santa Casa de Campo Grande para adquirir o kit intubação e alertou que o hospital referência de covid no estado está na iminência de suspender novos atendimentos por 24 horas.

O parlamentar ainda alerta ”Eu preciso falar isto porque hoje tem esta notícia: o hospital referência de covid lá vai suspender novos atendimentos por 24 horas. Eu não sei onde é que nós vamos parar, porque quem chegar lá precisando de intubação não vai ser intubado. O Hospital Regional público está com 396 pacientes precisando de cuidados mais intensivos, ou seja, o tal do kit intubação. A situação é grave, é dramática”

Segundo Trad, apesar de o Ministério da Saúde ter acelerado a compra, que é internacional, os medicamentos necessários aos pacientes diagnosticados com covid-19 só chegarão ao Brasil dentro de dez dias.

O parlamentar explica que ”a santa casa é o maior hospital público do Mato Grosso do Sul e drena pacientes do norte, com casos complexos, porque é um hospital de atendimento de alta complexidade. A situação lá neste momento, e isso envolve outros hospitais de Campo Grande, é o kit intubação.’

Requerimento

O autor do requerimento para a audiência pública remota, senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), observou que 24 mil leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bastante demandados nesse momento de crise sanitária, estão nas santas casas e hospitais filantrópicos.



(Com informações da Agência Senado)