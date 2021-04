Saiba qual é o grupo que recebe vacina neste sábado

O grupo agendado para receber a vacina neste sábado (10) em Campo Grande é o da segurança pública. Durante todo o dia, o caderno fica aberto para os profissionais da área que precisam tomar a segunda dose da Coronavac. Segundo a prefeitura de Campo Grande, a imunização da classe será para quem faz parte do quadro efetivo da Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública), PRF (Polícia Rodoviária Federal), PF (Polícia Federal), Guarda Metropolitana e fiscais da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

É necessário que todos estejam cadastrados no sistema de identificação da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública). Os locais de vacinação serão distintos. Integrantes da segurança pública poderão ser imunizados no Guanandizão, drive-thru do Parque Ayrton Senna, drive-thru do Albano Franco e Cassems.

A segunda dose também está sendo administrada no drive-thru Ayrton Senna e do Albano Franco, a Seleta, o IMPCG e unidades de saúde Dona Neta, Coronel Antonino, Mata do Jacinto, Itamaracá, Albino Coimbra e Coophavilla.