Sábado vacina pessoas com 57 anos e grupos prioritários em Campo Grande

Neste sábado, dia 29 de maio, a Prefeitura de Campo Grande fará plantão para a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 57 e 58 anos sem comorbidades e dos públicos prioritários estabelecidos no calendário da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). O atendimento acontece durante todo o dia em mais de 30 pontos de imunização espalhados pelas sete regiões e distritos do município.

Além das pessoas de 57 e 58 anos sem comorbidades, caminhoneiros e trabalhadores industriais com 45 anos ou mais também poderão se vacinar, assim como quem tomou a primeira dose de Astrazeneca até o dia 28 de março.

A Sesau reitera que trabalhadores industriais precisam comprovar vínculo empregatício ou o efetivo exercício da função, conforme descrito no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. É necessário ainda a realização do cadastro no sistema de identificação prévia para dar mais agilidade ao processo de vacinação. O acesso é feito pelo site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br.

Drive-thru Ayrton Senna

7h30 às 17h

Drive-thru Albano Franco

7h30 às 17h

Drive-thru Cassems

(Rua Antonio Maria Coelho, 6.065)

7h30 às 17h

Guanandizão

7h30 às 17h

Seleta

7h30 às 17h

Unidades de saúde

7h30 às 17h