Sábado será dia de vacinação para pessoas de 59 anos

A vacinação contra a covid-19 deste sábado (24) será para as pessoas de 59 anos de idade. O organograma da nova etapa da vacinação tem início amanhã e abrange nascidos de janeiro a julho. Além deste público, continuarão sendo imunizados com a primera dose de Astrazeneca os trabalhadores da saúde de 35 anos ou mais. O atendimento acontece durante todo o dia em mais de 30 pontos de imunização espalhados pelas sete regiões urbanas e distritos do município.

Campo Grande recebeu na manhã desta sexta-feira, dia 23 de abril, aproximadamente 15,8 mil doses de vacinas, sendo 12.740 da Oxford-Astrazeneca e apenas 3.070 da Coronavac-Sinovac-Butantan para dar continuidade a vacinação da população. Todas as doses de Coronavac estão sendo contingenciadas para a aplicação da segunda dose.

Nesta tarde, estão sendo vacinadas pessoas que estão com a segunda dose da Coronavac agendadas até o dia 20 de abril e os trabalhadores da saúde de 35 anos ou mais com a primeira dose. Saiba mais

Para evitar filas e aglomeração, é necessário a realização do cadastro no sistema de identificação prévia. O acesso é através do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br