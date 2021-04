Sábado: Pessoas com comorbidades e grupo de profissionais vacinam amanhã

Neste sábado (01), pessoas que tenham entre 57 e 58 anos e possuam algumas das comorbidades ou condições listadas no Plano Nacional de Imunização (PNI) também poderão tomar a primeira dose da vacina contra Covid-19. Além deste público, receberão as doses os trabalhadores da educação e de assistência social a partir dos 55 anos, trabalhadores do transporte coletivo urbano, limpeza urbana com 18 anos ou mais e os da saúde com 33 anos ou mais.

Durante o plantão que acontecerá amanhã, poderá se vacinar toda a população que comprove que tenha alguma das comorbidades ou condições elencadas pelo Ministério da Saúde e estejam na faixa etária dos 57 e 58 anos de idade, somente este novo público totaliza aproximadamente oito mil pessoas a serem imunizadas.

“Temos a ciência de que este é um público bastante extenso, por isso há a necessidade de dividirmos por faixas etárias também. Para mensurar um pouco melhor, iremos vacinar primeiro estas duas idades, mas isso não signifique que em outro momento a vacinação não poderá ser para um público maior dentre a população com comorbidades”, explica o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Para a imunização destes grupos, é necessário a realização do cadastro de identificação prévia, uma vez que há a obrigatoriedade de comprovar através de laudo ou outro documento que a pessoa pertence ao público em questão. O cadastramento é feito no site.