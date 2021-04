Sábado marca tempo seco sem expectativas de chuvas

As condições esperadas para o final de semana em Mato Grosso do Sul será de tempo firme e seco em todas as áreas. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o sábado (10) será de céu parcialmente nublado a claro. A chance de chuva é baixa.

Com predomínio de sol e poucas nuvens a umidade relativa do ar pode chegar aos 20% neste dia, considerado estado de alerta para a saúde humana. Para aliviar o desconforto, recomenda-se ingerir bastante água, evitar ambientes com aglomerações, evitar a prática de atividades físicas no período entre 10h e 16h, além de umidificar ambientes com vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água.

A previsão indica vento fraco em todo Estado, e temperaturas poderão registrar mínima de 16°C e máxima de 37°C. Para a capital a variação está estimada entre 22°C a 33°C.