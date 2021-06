Rottweiler impede dupla de assaltar casa e é baleado

Caso impressionante envolvendo um cachorro da raça rottweiler ocorreu ontem (18), em Campo Grande. Dois homens tentaram assaltar uma casa localizada na rua Pérola, no bairro Petrópolis, porém o cão da família impediu a ação. O Thor, como é chamado, passou por cirurgia após ser baleado por um dos suspeitos.

Armados, os homens arrombaram duas portas da casa e renderam a moradora que estava na sala. Neste momento, o rottweiler chegou no cômodo e atacou um dos suspeitos que atirou na cabeça do cachorro. Em seguida, ele e o comparsa fugiram com a bolsa da moradora.

De acordo com a família, o Thor passou por uma cirurgia e está bem. A dupla, que ainda não foi localizada, realizou compras com o cartão da mulher na região do bairro Nhanhá.

*Com informações de Itamar Buzzata