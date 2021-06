Rosana Leite do HRMS assume secretaria extraordinária da covid-19 do Ministério da Saúde

Médica e diretora-presidente do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), Rosana Leite foi nomeada nesta quinta-feira (17) como secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde.

Rosana está assumindo a secretaria após o governo desistir de nomear a médica infectologista Luana Araújo.

Rosana é especialista em Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a médica Rosana Leite de Melo é docente do curso de medicina da UFMS, foi presidente do CRM/MS (Conselho Regional de Medicina) entre 2015 e 2017. Ocupava o cargo de Coordenadora Geral das Residências em Saúde no Ministério da Educação e Secretária Executiva da Comissão Nacional de Residência Médica.