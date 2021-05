Rodrigo Sant’anna recebe alta após internação por covid-19 e agradece equipe de hospital: ‘Muita emoção’

O humorista Rodrigo Sant’anna que estava internado para tratamento da covid-19 recebeu alta do hospital Vitória, na zona oeste do Rio de Janeiro, neste domingo, (30). O ator, de 40 anos, comemorou a notícia e usou as redes sociais para agradecer à equipe médica e falou da importância dos profissionais da saúde em sua recuperação.

“Recebi alta agora. Antes de sair daqui, não sei se vou conseguir falar porque é muita emoção, mas quero agradecer à toda equipe do hospital Vitória. A gente chega aqui dentro, fica isolado e eles passam a ser a nossa família”.

O comediante falou o número de cada integrante da equipe médica e agradeceu pelos cuidados.

“São pessoas que olham dentro dos seus olhos, que te encorajam e falam: ‘você vai ficar bem e sair daqui’. Muito obrigado”.