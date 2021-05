Rodrigo Sant’Anna está internado com Covid-19

O ator e humorista Rodrigo Sant’Anna, de 40 anos, está internado no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, com Covid-19. Ele foi diagnosticado com a doença no dia 20 de maio. Recentemente, deu entrada na unidade de saúde por precaução, a fim de intensificar o tratamento contra o coronavírus.

Marido do ator, o roteirista Junior Figueiredo, deu mais detalhes sobre o estado de saúde de Rodrigo Sant’Anna. “Ele já está no final do tratamento. Está respirando normalmente e, provavelmente hoje, no mais tardar amanhã, terá alta”, explicou em entrevista ao site da Revista Quem neste sábado (29).

Segundo Junior, a internação ocorreu no mesmo dia em que saiu a nota de que ele estava com Covid-19. O ator não faz uso de respirador e seu quadro é considerado estável, de acordo com nota publicada pela jornalista Fabia Oliveira, do portal IG.

Rodrigo Sant’Anna é famoso por personagens como Valéria Bandida, do Zorra Total, e Carol Paixão, que teve quadros de humor do BBB e do Vídeo Show. Seus trabalhos mais recentes na TV foram no canal pago Multishow, com a série Tô de Graça, no ar desde 2017, entre outros humorísticos.