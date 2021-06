Rodoviária e aeroporto esperam receber até 25 mil pessoas

Os números da pandemia em Mato Grosso do Sul seguem elevados, principalmente os de novos casos e internações. Entretanto, isso não impediu as pessoas de viajarem neste feriado prolongado. Apenas na rodoviária da Capital a expectativa é de que mais de 14 mil pessoas embarquem e desembarquem entre ontem (2) e a próxima segunda-feira (7). O Aeroporto Internacional de Campo Grande deve receber 11.223 passageiros até o dia 7 de junho. O número é 219% maior em relação ao movimento do ano passado.

Com isso, é possível observar que as medidas mais rígidas não fizeram com que as pessoas cancelassem as viagens. Isso porque, segundo a concessionária responsável pela gestão do Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale, uma das cidades mais procuradas é Dourados.

No entanto, desde o último domingo (30), a cidade está em lockdown e apenas poderá descer na rodoviária quem estiver vacinado e comprovar a imunização ou tiver teste de COVID negativo realizado nas últimas 48 horas.

Além de Dourados, Ponta Porã, Cuiabá, São Paulo e Corumbá são os demais destinos mais procurados. Inclusive, Corumbá também decretou medidas mais rígidas. Na cidade as aulas estão suspensas, o consumo de bebidas alcoólicas em todos os estabelecimentos comerciais está vedado e cada tipo de estabelecimento comercial tem um horário de funcionamento específico até o próximo dia 8 de junho.

A Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) chegou a recomendar ao governo do Estado, após reunião com os prefeitos, que fosse proibido o transporte intermunicipal em Mato Grosso do Sul. O governo lançou a Operação Especial de Feriado. A força-tarefa formada por Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), Agepan (Agência de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul) e Detran- -MS vai fiscalizar rigorosamente a movimentação nas rodovias estaduais. Nas estradas, o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária irá fazer a Operação Corpus Christi.

A operação, que começou às 18h de quarta-feira (2), pretende fornecer segurança aos usuários dos mais de 15 mil quilômetros de rodovias estaduais até as 8h da segunda-feira (7/6).

Durante a ação será ampliada a presença do policial militar em pontos críticos e sensíveis das rodovias estaduais. E, além de atuar na fiscalização do trânsito rodoviário, também atuará no enfrentamento ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho e outros crimes que perturbam nossas estradas e rodovias estaduais.

Já a PRF (Polícia Rodoviária Federal) não realizará a Operação Corpus Christi neste ano. Mas a assessoria do órgão no Estado assegurou que outra operação estará acontecendo nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, inclusive durante o período do feriado, com fiscalização ostensiva.

