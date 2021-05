Reme define data e regras para volta às aulas

A Rede Municipal de Ensino (Reme), definiu nesta segunda-feira (24), uma nova data para a volta às aulas da instituição, alterada para o dia 19 de julho. A decisão foi tomada durante a audiência pública “Volta às aulas presenciais”, na manhã de hoje pela Comissão Permanente de Educação e Desporto da Câmara Municipal de Campo Grande.

Segundo a secretária municipal de Educação Elza Fernades, a retomada será aos poucos. “Vamos fazer o retorno com aulas presenciais e remotas, de maneira organizada e com segurança para nossos alunos, seus familiares e os profissionais. Nossas crianças precisam voltar para a escola. A princípio, vamos dividir as turmas e 50% dos alunos vão estar na escola e a outra metade em casa, fazendo um rodízio semanal. Vamos voltar primeiro com o Ensino Fundamental II, que são os alunos do 6° ao 9° ano. Na semana seguinte serão os alunos dos anos iniciais, 1° ao 5° ano, e por último a educação infantil”, explicou.

As aulas presenciais da Reme estão suspensas até o dia 1° de julho, conforme Decreto n. 14.613, publicado no Diogrande de 4 de fevereiro deste ano, mas o ensino para os estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos teve continuidade de forma remota. A previsão é de retorno híbrido das aulas no dia 19 de julho, após o período de recesso escolar, que deve ocorrer entre 2 e 16 de julho.

Plano de retorno

Para garantir o retorno de forma segura, no segundo semestre de 2021, todas as 202 unidades de ensino da Reme de Campo Grande devem elaborar um plano de retorno das aulas presenciais. Os critérios desse plano foram definidos e publicados no Diogrande n. 6.160, de 23 de dezembro de 2020, para a organização pedagógica, socioemocional e ainda para atender o protocolo de biossegurança a ser adotado pelas unidades escolares.

Além das questões técnicas e pedagógicas, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) também já organizou e distribuiu todos os materiais de biossegurança para as escolas, garantindo assim proteção à toda comunidade escolar no retorno híbrido.