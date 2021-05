REGGAE: CanaRoots e Rockers fazem Tributo a Bob Marley

As bandas de Campo Grande CanaRoots Reggae e Rockers Sound System com participação especial Italhêra, apresentam o Tributo A Bob Marley, nesta terça (11), às 18h, em live transmitida pelo canal do Youtube da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo). O evento acontece por meio do projeto Quatro Estações e a Associação Reggae de MS.

O vocalista da CanaRoots, Lincoln Gouveia, acredita que será um momento muito satisfatório. “Tendo em vista que devido a pandemia não estamos tocando presencialmente e uma live sempre é uma alternativa boa de aproximar pessoas e levar música de qualidade ao público”, destacou. A Live é dedicada aos 40 anos da morte de Bob Marley completados este ano, portanto, quase a totalidade das canções serão do músico ícone. Mas, a banda tem músicas autorais.

Uma delas é a musica “A Natureza Chora” que nasceu nos dias em que o Pantanal estava sofrendo com as queimadas. “Nós como uma banda de reggae estamos atentos ao que acontece diariamente em nosso país e temos o dever social de divulgar uma mensagem de preservação da Natureza. Nosso estado de Mato Grosso do Sul é lindo e exuberante, contendo 3 biomas importantes: Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica. Levantamos essa bandeira importante. O clipe da música deve sair ainda este ano”, pontuou..