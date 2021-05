Refis Fadefe: Empresários terão oportunidade de renegociar seus débitos

Os empresários que fazem parte do Fadefe (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado) tem uma nova oportunidade até o final do mês de junho para renegociar seus débitos com a Fazenda Estadual – é o Refis do Fadefe.

Com o Refis Fadefe, podem ser liquidados os créditos relativos à contribuição que estiverem vencidos até 31 de janeiro de 2021. Podem ser renegociados, inclusive, os créditos que foram objeto de negociação, os saldos remanescentes de parcelamentos e de reparcelamentos anteriores.

Os débitos podem ser liquidados das seguintes formas: à vista, em parcela única, com redução de 100% (cem por cento) das multas moratórias e dos juros; em 2 (duas) ou em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, com redução de 80% das multas moratórias e dos juros; em 13 ou em até 24 parcelas mensais e sucessivas, com redução de 60% das multas moratórias e dos juros.

O prazo para aderir ao programa é final de junho. A adesão deve ser feita através da ferramenta ICMS Transparente, no ícone de Solicitação de Abertura de Protocolo.

Todos os detalhes sobre o Refis do Fadefe estão na lei complementar publicada na edição n. 10.485 do Diário Oficial do Estado a partir da página 2. (com assessoria)