Reféns por seis horas, avó e bebê de um ano são abandonados em matagal na Capital

As vítimas foram sequestradas em uma usina em Ribas do Rio Pardo e não chegaram ser agredidas

Uma mulher de 44 anos foi sequestrada neste sábado (15) junto com o neto de apenas um ano de idade quando saíam de uma usina em Ribas do Rio Pardo – distante a 102 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações da vítima a polícia, ela foi abordada em uma estrada da região por quatro homens armados e ficou por seis horas em cárcere privado.

A vítima que estava em uma caminhonete foi abordada pelos homens que estavam mascarados e anunciaram o assalto. Para a polícia a mulher contou que foi obrigada a entregar a caminhonete e foi mantida em cárcere junto com o neto, cerca de seis horas.

Os bandidos pegaram a rodovia com destino a Capital e conversavam entre si por mensagens telefônicas.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, ao anoitecer já naCcapital, os homens entraram em um matagal onde as vítimas deixadas em um cativeiro sendo vigiadas por dois dos sequestradores.

A vítima informou a polícia que horas depois outro veículo chegou ao local. Com os olhos vendados e o bebê no colo, ela foi levada por dois bandidos até a cidade. Deixada em um local pouco movimentado.

Ao perceber que os homens haviam ido embora, a mulher conseguiu caminhar com o neto e pedir ajuda para moradores que acionaram a polícia.

Uma equipe do Batalhão de Choque foi acionada e fizeram rondas na região. Os policiais identificaram a caminhonete roubada em radares próximo à fronteira com o Paraguai, mas, até momento, nenhum bandido e nem a caminhonete haviam sido localizados.

O caso foi registrado como na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, em Campo Grande.