Rede Estadual de Ensino planeja retomada das aulas híbridas; saiba quando

O Governo do Estado está estudando a retomada das aulas híbridas para o segundo semestre deste ano. De acordo com o superintendente de Políticas Educacionais da SED (Secretaria de Estado de Educação), Hélio Daher, a previsão é que o formato seja implantado em julho, mas a data ainda depende da cobertura vacinal dos profissionais de Educação no Estado.

Daher adiantou ainda ao O Estado Online que uma reunião sobre as atividades híbridas já foi realizada nesta semana. A SED está em contato com a SES (Secretaria de Estado de Saúde) para saber a situação das cidades para fazer a retomada das aulas no formato híbrido na REE (Rede Estadual de Ensino).

Isso porque, segundo o superintende de Políticas Educacionais, o retorno só deve ser feito quando os profissionais de Educação forem imunizados. Como exemplo, Daher explicou que Campo Grande está vacinando este grupo ainda enquanto “tem cidade do interior que já está com este público imunizado”.

O cuidado da secretaria é para evitar que algumas cidades retornem de forma presencial e outras não. O superintende adiantou ainda ao O Estado Online que o protocolo de medidas de biossegurança está pronto.

Aulas híbridas

O Governo do Estado havia decido iniciar o ano letivo de 2021 de forma híbrida em março. Porém, o pico de casos e mortes da Covid-19 no mesmo mês levou o governo a rever sua decisão e voltar a usar o ensino remoto.

O Estado já investiu R$ 3,6 milhões na compra de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para distribuir aos alunos e profissionais no retorno das aulas presenciais. Foram adquiridos 1,3milhões de itens.

Entre os materiais adquiridos estão termômetros, luvas, máscaras, borrifadores, álcool gel 70, dispenser em totem, e materiais de limpeza. Tudo será enviado para as escolas da rede estadual dos 79 municípios.