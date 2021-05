RECORDE: Maior Hambúrguer Gourmet do Brasil é dividido entre Casa da Criança Peniel e Cotolengo

O pão de brioche é gourmet e ficou pronto na manhã desta sexta-feira (28), o criador é o jornalista de Campo Grande, Gilbert Fico, que aproveitou o Dia Mundial do Hambúrguer, comemorado hoje, para criar a iguaria mais amada do planeta com o recorde de 60 centímetros de circunferência e 30 kg. Ele doou a comida mais famosa já criada para o abrigo Casa da Criança Peniel dividindo com o Cotolengo.

“Encomendei um pão especial e uma forma específica porque não existe nada. Ele é feito na parrilla argentina. É um hambúrguer gourmet feito com todas as características de um normal. Acredito que possa ser o maior do Brasil porque do tamanho que fiz não vi nada parecido. Gourmet pode ser o maior do Brasil, talvez do mundo. Seguramente do Mato Grosso do Sul. É do Brasil porque não vi nada no google nem no mundo. Só alguns estrambóticos, umas coisas loucas, montadas só para quebrar recorde, mas são comuns”, explicou.

Fico é dono do Beckers Burguer. Ele criou e entregou o hambúrguer no início desta tarde. A ideia é alegrar a vida das crianças já que não é possível, devido a pandemia, reunir todos no estabelecimento com um hambúrguer gigante. Gilbert Fico se emocionou com o resultado da ação.

História do Hambúrguer

No Brasil, o hambúrguer chegou em meados dos anos 50 com uma história controversa. De concreto nessa história, apenas o fato dos EUA não ser o criador do hambúrguer. Os americanos contribuíram adicionando o pão ao hambúrguer, e tornando-o sanduíche, isso quando o hambúrguer chegou à América trazido por imigrantes alemães vindos de Hamburgo.

Muitos acham que o hambúrguer foi criado na cidade de Hamburgo, na Alemanha, no século 17. Mas segundo historiadores, o hambúrguer foi criado muito antes (século 13) na Mongólia, quando os cavaleiros amaciavam a carne, colocando ela debaixo da cela do cavalo.

A partir daí o hambúrguer começou a se consolidar no mundo, sendo que os nômades da Ásia Ocidental têm grande parte dessa responsabilidade, pois eles desenvolveram uma técnica de temperar a carne, para conservar por mais tempo. A cidade de Hamburgo na Alemanha só entra na história depois da “criação” dessa técnica, pois marinheiros alemães passaram a cozinhar a carne que era consumida crua, e levaram a iguaria para a América.

Não foram os Norte-Americanos que criaram a iguaria, mas foi nos EUA que o hambúrguer conquistou o mundo, e por isso hoje é o país onde mais consome hambúrgueres anualmente. Atualmente, no mercado encontramos hambúrgueres feitos com vários tipos de carne bovina, frango, porco, e até mesmo avestruz.

Os hambúrgueres gourmet se tornaram um prato sofisticado com ingredientes diferenciados e importados, agradando os paladares mais exigentes, sem perder a brasilidade.