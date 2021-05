Receita caseira deu origem a hamburgueria gourmet

La Parrilla Meat & Burguer abre ao público após um ano em delivery

Enquanto muitos fecharam negócios durante a pandemia, Carlos Alberto e o sócio Ranulfo Franco Jr. se arriscaram em um novo empreendimento. La Parrilla Meat & Burguer traz para a Capital um novo conceito de hambúrguer. Trabalhando há um ano apenas com delivery, o espaço abre as portas para atender os clientes presencialmente, sempre respeitando todas as normas de biossegurança.

A paixão pelo churrasco dos dois amigos os fez abrir a hamburgueria e levar ao campo-grandense um pouco do sabor dos hambúrgueres que faziam em casa nas reuniões com os amigos. “Sempre nos diziam: ‘Esse hambúrguer é muito bom, precisam abrir isso para o público’, e foi aí que surgiu a ideia”, conta Carlos.

No início da pandemia, Carlos começou a construir churrasqueiras e grelhas, apenas por hobby, para uso pessoal, até que alguns amigos se interessaram e ele acabou vendendo para algumas pessoas sob encomenda. “Hoje já é possível que os clientes encomendem suas próprias parrillas também”, comenta o proprietário.

Depois de um ano atendendo os clientes apenas nos aplicativos de entrega, agora atendem de forma presencial na loja localizada na Avenida Afonso Pena, no coração de Campo Grande. “Mesmo em meio a pandemia, as pessoas pedem muito, reparamos que os clientes voltam sucessivamente a pedir, temos clientes fiéis”, enfatiza.

Carlos atua no setor de venda de imóveis durante o dia e à noite toda sua atenção se volta para a hamburgueria. Hoje a La Parrilla Meat & Burguer conta com quatro funcionários e três entregadores fixos. O diferencial da hamburgueria é que tudo é feito 100% na brasa, sem utilização de chapa ou nada a gás.

Existem opções menores como os “smash” até lanches com 20 gramas, que são os preferidos dos clientes, trabalhados ao “ponto da casa”, rosados por dentro, quase malpassados. “Temos alguns destaques como o Choripan com um delicioso chimichurri artesanal”, comenta Carlos.

Para quem foge do carboidrato, a hamburgueria oferece a opção Parrilla Fit, ótimo para quem faz dietas mais rigorosas ou possui intolerância ao glúten. “No lugar do pão colocamos alface-americana, acaba virando um pão de alface. Neste lanche podemos substituir o queijo tradicional, pelo queijo lac free, e com isso atingir um outro público que sofre por não poder comer”, destaca.

Uma opção disponível apenas no atendimento presencial é a porção de polenta frita, e segundo o sócio, os clientes provaram e amaram. “Nosso foco é a qualidade dos produtos, constância e união da equipe; costumo dizer que é uma engrenagem, um precisa do outro, para que o resultado final seja ímpar, e para que mais clientes voltem a preferir a nossa hamburgueria”, comenta.

La Parrilla Meat & Burguer fica localizada na Avenida Afonso Pena, 3724 – Jardim dos Estados. Informações sobre os horários de atendimento ou serviço de delivery estão disponíveis na página do Instagram @laparrillams.

(Ellen Prudente)