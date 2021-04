RACISMO: Romilda Pizani estreia podcast “Questão de Pele”

Após tratar tão bem as explicações sobre o racismo e a necessidade de ser antiracista diante das pautas levantadas no Brasil pela emissora Rede Globo por meio do reality Big Brother Brasil 21, a educadora social e coordenadora do Fórum Permanente do Movimento Negro de Mato Grosso do Sul, Romilda Pizani também fará de uma constância o assunto. Ela estreia esta semana o podcast “Questão de Pele”, nas plataformas ligadas ao Jornal O Estado MS Online.

A necessidade de falar do assunto ficou ainda mais evidente durante a live “Questão Racial” promovida pelo Jornal O Estado MS Online em suas redes sociais. Ao vivo, os convidados receberam uma aula profunda de racismo estrutural e das palavras pejorativas do nosso cotidiano.

O primeiro episódio é justamente sobre Racismo Estrutural onde ela começa o tema abordando o tratamento da criança na escola. Já foram gravados três episódios. Para ela se trata de uma coisa boa. “Obviamente que é muito importante dar continuidade a pauta da questão racial. De forma que as pessoas possam acessar e a gente tenta passar o conhecimento que tem e buscar o que não sabemos”, avalia.