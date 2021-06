Quis dar uma de esperto: dupla rouba carro e anuncia em app

Um carro Chevrolet Corsa roubado no último domingo (20), foi apreendido nesta terça-feira (22) após ser anunciado para venda em um aplicativo. A equipe de investigação do GOI recebeu informações a respeito do possível local onde estaria o veículo e foi até a casa onde realizaram a prisão.

Na ocasião, os dois homens que furtaram o Corsa e tentavam passar adiante estavam escondidos no bairro Zé Pereira. O carro foi levado para a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv). Já os dois homens foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).