Queiroga diz que 1,5 milhões de doses da Janssen chegam amanhã

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira (21) na comissão temporária do Senado, que devem chegar na terça-feira (22), 1,5 milhão de doses da Janssen ao Brasil.

De acordo com o ministro, o lote deve desembarcar no aeroporto internacional de Guaruhos (SP) às 6h45. A carga é remetente dos Estados Unidos, que pretendem doar outra remessa com a outra metade das doses, do total de 3 millhões de doses da Jenssen, vacina com dosagem única da Jhonson & Jhonson.

Adiamento

A chegada ao Brasil de 3 milhões de doses de vacinas da Janssen havia sido prorrogada para 8 de agosto. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde, que não explicou o motivo do adiamento.

Validade ampliada

A FDA, agência americana reguladora de medicamentos, ampliou o prazo de validade das doses que estavam nos EUA e que devem ser enviadas ao Brasil. Inicialmente, as doses tinham 27 de junho como data de vencimento, mas ela foi prorrogada para 8 de agosto.

