PT vai recorrer ao STF para barrar realização da Copa América no Brasil

O Partido dos Trabalhadores decidiu hoje que entrará com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) para tentar evitar a realização da Copa América de futebol no país. A decisão foi anunciada primeiro pelo deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) e confirmada pelo UOL. Após Colômbia e Argentina, que seriam as sedes do torneio, decidirem não abrigar a competição, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou hoje o Brasil como novo local de disputa do torneio, marcado para começar em 13 de junho.

Pelo Twitter, Padilha disse que já conversou com a também deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional da legenda, para que o partido acione o Supremo. O maior argumento para questionar a realização do torneio no Brasil será a situação da pandemia de covid-19, que segue com números altos. No caso da Argentina, foi justamente a intensificação da doença que levou à suspensão do torneio no país. Já a Colômbia passa por um período de instabilidade, com enormes protestos populares.