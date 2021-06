PT confirma Zeca como nome para governo do MS

O ex-governador, Zeca do PT, foi confirmado pelo partido como nome para disputar as eleições em 2022 para comandar Mato Grosso do Sul. A decisão de manter o nome do petista como pré-candidato foi definida na noite desta segunda-feira (21) quando a direção estadual da sigla se reuniu virtualmente em plenária com lideranças, direções municipais, vereadores os deputados estaduais Amarildo Cruz e Pedro Kemp, o deputado federal Vander Loubet e o ex-presidente nacional e ex-ministro José Genuíno.

Durante a plenária virtual, foi discutida a conjuntura Nacional e Estadual e os desafios do Partido para as eleições de 2022. Zeca do PT reafirmou sua condição de Pré-candidato ao Governo do Mato Grosso do Sul, e que para tanto, é importante a construção de alianças no campo progressista e democrático.

Para que haja força na candidatura é preciso alinhar com a estratégia nacional do PT de ter palanques representativos nos Estados, para darmos sustentação ao projeto nacional liderado pelo Presidente Lula.

De acordo com o presidente estadual do PT, Vladirmir Ferreira, foi discutido também, a necessidade do Partido construir chapas competitivas para a Assembléia Legislativa e Câmara Federal. “Para garantir as condições de disputa em 2022, a Direção Estadual irá promover atividades regionais e iniciará a discussão sobre o programa de governo, envolvendo os mais diversos segmentos organizados da sociedade”, disse em nota Vladimir.