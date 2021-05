Provas teóricas de habilitação serão realizadas no Pátio Central a partir de junho

A partir de 1° de junho deste ano, as provas teóricas para exame da primeira habilitação, renovação e infrator serão realizadas na agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Geraldo Garcia, no Pátio Central.

A diretora de habilitação, Lina Issa Zeinab, explica que com a inauguração da Central de Exames ao lado da agência do Detran no Pátio, o espaço onde eram realizados os exames, foi adequado para que sejam aplicadas as provas teóricas.

“É mais uma mudança pensando no conforto do nosso cliente, como os exames médicos e psicológicos foram transferidos, também mudamos a prova teórica, unificando os serviços em uma região central e de fácil acesso a todos”, explica.

O novo espaço está localizado no Shopping Pátio Central – R. Mal. Rondon, 1.380, Centro. O horário de atendimento será das 8h às 16h30. (Com assessoria)