Prova de vida terá de ser feita por 360 mil no Estado

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai retomar, em junho, os bloqueios de pagamentos de aposentados e pensionistas convocados e que não fizeram a comprovação de vida desde março do ano passado, quando o processo foi suspenso por conta das medidas de contenção da COVID-19. Em Mato Grosso do Sul cerca de 360 mil segurados têm de comprovar cadastro.

Para evitar aglomerações, haverá um escalonamento dos prazos de vencimento para que os segurados façam o recadastramento nas agências bancárias. O reinício dos bloqueios de pagamentos por falta de prova de vida estava previsto para maio, mas a medida foi adiada em um mês. Cerca de 160 mil pessoas que deixaram de realizar a comprovação antes de março de 2020 serão os primeiros a terem os benefícios bloqueados caso não se regularizem. O prazo também é o mesmo para os beneficiários que foram convocados a fazer a comprovação digital por reconhecimento facial (biometria) e não o fizeram.

Depois disso, será a vez dos beneficiários que estão com a prova de vida vencida desde março/abril de 2020.

Integrantes desses grupos que perderem o prazo ainda poderão realizar o desbloqueio dos pagamentos por reconhecimento facial pelo aplicativo Meu gov.br.

Prova de vida no banco

Aposentados e pensionistas que tiverem a biometria cadastrada poderão usar qualquer caixa eletrônico para recadastrar a senha, tendo em vista que muitos bancos aceitam qualquer transação realizada como prova de vida. Segundo o INSS, foram realizadas 307.875 provas de vida em 2021 por biometria.

Já no caso dos beneficiários sem biometria é possível ir à agência bancária, com CPF e documento com foto, em horário alternativo. Correntistas do Banco do Brasil podem ainda fazer a prova de vida por aplicativo de celular, sem sair de casa.

A comprovação de vida pode ser feita por biometria facial, nos aplicativos “Meu INSS” e “Meu gov.br”, e também nos bancos em que o aposentado ou pensionista recebe o benefício.

Por conta da pandemia, as agências físicas estão funcionando das 9h às 10h, exclusivamente para o atendimento de aposentados e beneficiários do INSS.

Calendário de prova de vida

A partir de 1º de junho, todos os demais segurados convocados terão de ir aos bancos para realizar a comprovação de vida. Para isso, o beneficiário não precisa se apressar, tendo em vista que deverá obedecer à escala pelo mês de aniversário. (Rosana Siqueira com agências)

