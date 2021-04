“Prostituto”: Passageira recusa colocar máscara e discute com motorista

Em Campo Grande, o vídeo de uma passageira que estava no ônibus da linha 085 ganhou repercussão nas redes sociais. Nas imagens, a mulher inicia uma discussão com o motorista do transporte público após se recusar a usar a máscara de proteção contra a covid-19.

O vídeo com cerca de um minuto gravado por outro passageiro do Consórcio Guaicurus mostra a mulher xingando o motorista e o desafiando a chamar a polícia. “Não vou usar a máscara, não vou ‘botar’, chama a polícia lá”, diz em trecho.

Em outro momento, ela chega a ameaçar o funcionário. “Encosta em mim pra ver, eu vou te dar uma ‘paulada’, encosta em mim aqui”, fala.

Confira o vídeo na íntegra: