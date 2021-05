Proposta inclui doadores de sangue no grupo da vacinação contra Covid-19

Doadores de sangue que residem no Mato Grosso do Sul poderão ser incluídos no grupo prioritário de imunização contra a covid-19. É o que prevê o Projeto de Lei 117/2021,apresentado nesta terça-feira (04), durante sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

O texto prevê que a vacinação será garantida para os doadores que estiverem cadastrados no Centro de Hematologia e Hemoterapia de Mato Grosso do Sul (Hemosul). O doador também deverá comprovar efetiva regularidade dessa condição, pelo prazo de, no mínimo, seis meses.

“É um ato de solidariedade, praticado pelos doadores de sangue, que, com uma única doação, podem salvar muitas vidas, em especial nesse momento de pandemia, em que os estoques de sangue do Hemosul, estão baixos”, justificou o autor do projeto, deputado estadual amilson Name (sem partido).

A proposta segue para avaliação de constitucionalidade pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).