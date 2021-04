PromoCentro:uma semana de descontos de até 70%

Na próxima segunda (26) começa a PromoCentro 2021, uma grande ação de vendas realizada pela CDL CG – Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande com o comércio da área central, que tem como objetivo movimentar a região, levando os consumidores às compras com descontos de até 70% e ajudando, dessa forma, a melhorar o ticket médio.

O presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Vila, informou que o varejo vem sofrendo grandes perdas e precisa de ações que ajudem a alavancar as vendas. “A pandemia é uma realidade que necessitamos lidar. E, como está chegando o dia das mães, queremos aproveitar esta data especial para atrairmos mais consumidores”.

Outra preocupação são as obras da Rua Rui Barbosa e de seu entorno que começam agora no mês de maio. “Temos a experiência da Rua 14 de julho e acreditamos que isso fará a diferença para os lojistas, porém, não estaremos livres de todos os transtornos e dificuldades que este período nos trará. Entendemos que a obra é em favor do desenvolvimento, mas estamos atentos à urgência de ações para a retomada da economia”.

Adelaido ressaltou que as lojas participantes estão recebendo um kit que contém máscaras, reforçando a importância de seguir os protocolos de biossegurança. “Estamos lembrando que é essencial o uso da máscara, do álcool em gel e do distanciamento para que a PromoCentro seja mais um sucesso e ajude os lojistas a melhorarem o ticket médio”.