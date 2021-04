Projeto Fazer o Bem entrega centenas de roupas em Campo Grande

A escolha foi por moradores do Jardim Panorama, em Campo Grande. São cerca de 40 caixas de roupas e calçados para moradores da região e mais de 500 peças de roupas. O projeto Fazer O Bem fez o que chama de “sair do seu lugar de conforto” e foi ajudar. A ação é da idealizadora do projeto Maria Helena Esquivel. A entrega acontece agora, na tarde desta sábado (24), utilizando todas as medidas de biossegurança.

“O projeto Fazer O Bem existe há três anos. A gente vive de doação para doar, neste momento, lá no Panorama. Estou fazendo uma ação levando roupas e calçados para esta comunidade. Estou saindo da zona de conforto para levar para outros bairros para as pessoas carentes da comunidade carente”, conta Maria

A opção do local veio pelo básico, ou melhor, pela falta dele.”Lá no Panorama existe esta comunidade muito carente e é necessário a gente levar para eles porque lá é uma invasão na verdade, então por isso que a gente tá fazendo essa ação lá porque nós vamos fazer visita realmente no local e é inegável que as pessoas precisam e não é só de roupas,mas alimentação também”, revela Maria.

Fazer O Bem atuava mais na região onde mora Maria e também pediam para ela ajuda financeira. “As pessoas me pedem mais alimento e a gente sempre fazia nossa ação aqui no bairro Nova Serrana, conjunto Serra Ville II, região do Noroeste. Mas, a Marilena, do Jardim Panorama, soube da gente e veio conversar. Ela sabe usar redes sociais e disse que nosso projeto está bem escondido. Foi ela que expôs a situação lá onde ela mora. Por essa razão que eu estou fazendo lá e realmente ali precisa de muita ajuda. Tem muitas pessoas carentes”, explica Maria.

Fazer O Bem precisa expandir em Campo Grande e a sensação de levar ao pé da letra o nome do projeto é o melhor retorno. “ isso é maravilhoso! Para mim não tem preço ver um sorriso de uma mãe, de uma criança isso para mim é incomparável”, se emociona Maria.