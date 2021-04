O projeto Amigos do Parque volta ao horário normal neste sábado e domingo (10 e 11), após o fim do decreto estadual que estabelecia toque de recolher às 16 horas aos fins de semana. A ação no Parque dos Poderes, em Campo Grande, é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

O projeto, criado em 2016, consiste no fechamento de uma das pistas do parque para possibilitar a prática desportiva, como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins. O trecho interditado compreende a área entre a rotatória da Avenida Mato Grosso (após a Avenida Hiroshima) até a Avenida Afonso Pena (em frente ao Corpo de Bombeiros), contornando o Parque Estadual do Prosa.

Durante a pandemia da Covid-19, o objetivo da administração estadual foi ampliar o espaço reservado à prática de atividade física, evitando assim a aglomeração de pessoas e o possível contágio viral.

Mesmo com orientação das autoridades sanitárias para permanecer em casa, o Parque dos Poderes continuou sendo um dos principais pontos de encontro da população na capital que tem o hábito de se exercitar.

A Fundesporte salienta que as pessoas devem se exercitar com responsabilidade neste período, respeitando sempre os protocolos de biossegurança. Durante as atividades, é essencial o cuidado com o distanciamento social, uso de máscara facial na realização de exercícios físicos leves e moderados, não compartilhamento de utensílios, como garrafas de água, tereré, alimentos e objetos pessoais. Assim que concluídos os exercícios, o retorno para casa deve ser imediato.